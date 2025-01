Federica Panicucci, la notizia è un fulmine a ciel sereno: brutta batosta

Scopriamo insieme che cosa è appena accaduto alla bella e brava presentatrice si Canale 5. Nessuno lo credeva possibile, una notizia inaspettata.

Federica Panicucci la notizia che nessuno si aspettava

Le notizie non sono assolutamente positive per la bella e brava Federica Panicucci. Il motivo? La rete Mediaset ha deciso di sospendere il suo appuntamento con Mattino4 che andava in onda ogni giorno insieme a Roberto Poletti su Rete 4. La notizia è stata anticipata, come sempre, da Dagospia.

Il programma, quindi, non torna in onda martedì otto gennaio. Al momento non ci sono decisioni sul futuro di questo programma che sembra, quindi, molto in bilico. I suoi conduttori, però, non rimarranno senza lavoro perché sono tutti e due impegnati, Federica Panicucci con Mattino Cinque, mentre Poletti con 4 di Sera Weekand.

Gli ascolti, molto probabilmente, non sono stati sufficienti per poter andare avanti con il programma che si sono visti obbligati a chiudere. Molto probabilmente si testeranno delle varie soap opera. Spesso, infatti, la loro visione ha permesso alla rete di essere la terza per audience come messa in onda in quella fascia oraria mattutina.

Va specificato anche che la fascia oraria dalle 11 in poi é molto competitiva e complicata, forse un tentativo è stato fatto ma senza ritagliarsi una fascia di pubblico ben preciso o senza identità nel programma. Al posto di Mattino 4, quindi, continueremo a vedere Tempesta D’Amore come nel periodo delle vacanze natalizie che andrà in onda dopo Terra Amara, dalle 10.45 in poi.

Probabilmente il programma verrà spostato alla mattina presto, oppure chiuso definitivamente e magari realizzato sotto una nuova formulazione per attirare un numero maggiore di persone. Quindi, purtroppo, per Federica Panicucci e Roberto Poletti il nuovo anno inizia con una notizia non particolarmente positiva a livello lavorativo.

Ma hanno sempre, tutti e due, un programma che va molto bene e nel quale dedicano anima e corpo. Non è detto che chiusa una porta su Rete4 non si apra un portone proprio in questa sede!