Dopo l’ordinanza emanata ieri sera dal Comune di Gaeta anche il sindaco di Formia vieta con ordinanza n.85 l’uso e il consumo dell’acqua a scopo potabile.

“VISTA la comunicazione della società Acqualatina Spa con la quale il Gestore Idrico trasmette i valori di torbidità riscontrati in data 17.11.2020 presso le Sorgenti Capodacqua e Mazzoccolo, interessate da fenomeni di torbidità;

con ordinanza n. 85 si dispone:

IL DIVIETO TEMPORANEO dell’uso e consumo dell’acqua a scopo POTABILE, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, in tutto il territorio comunale;

si RICHIEDE al Gestore Idrico Acqualatina Spa:

1. di predisporre e garantire, mediante servizio sostitutivo di autobotti da posizionarsi nei punti nevralgici del territorio comunale, un adeguato approvvigionamento idrico alla cittadinanza;

2. di mettere in atto tutte le procedure e le azioni necessarie a contrastare e ridurre il fenomeno della torbidità dell’acqua nel pieno rispetto della Carta del Servizio idrico Integrato.”