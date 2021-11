Fenomeno di torbidità dell’acqua nel comune di Formia

Acqualatina informa che le Sorgenti Mazzoccolo e Capodacqua sono interessate da fenomeni di torbidità e, pertanto, la stessa Società dichiara che non sussistono i presupposti per il consumo dell’acqua ad uso umano come da D. lgs. 31/2001;

Con l’Ordinanza N. 10 del 3 novembre è stato emesso DIVIETO TEMPORANEO in tutto il territorio comunale, sino a nuova e diversa Ordinanza, dell’uso e consumo dell’acqua a scopo POTABILE, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi.