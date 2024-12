Ferragnez, l’attico di Milano è abitato ora da un famoso calciatore: di chi si tratta

I Ferragnez danno via lo storico attico nel cuore di Milano: il nuovo proprietario è un calciatore molto famoso. Scopriamo nel dettaglio di chi stiamo parlando e quanto paga!

Come Icaro, hanno volato troppo vicino al sole. Il capitolo Ferragnez è da considerarsi concluso e benché entrambi si lancino di tanto in tanto frecciatine sui social, il feedback dei followers non corrisponde certo a quello registrato nel periodo antecedente al Pandoro-gate. Un divorzio lampo e la promessa di non aggiungere troppa carne sul fuoco, soprattutto con l’obiettivo di tutelare Leone e Vittoria, la cui quotidianità è mutata considerevolmente negli ultimi mesi.

Chiara è rimasta ad abitare nella residenza di lusso alla quale stava lavorando, mentre Fedez ha trovato un altro appartamento. Lo stato d’animo dei due ex coniugi sembra molto diverso. Mentre il rapper milanese concede la sua presenza a party, modelle e yatch privati, Chiara Ferragni sembra punti alla costruzione di un nucleo famigliare più stabile e sereno.

Il suo rapporto con Giovanni Tronchetti Provera appare ormai consolidato, tanto che i tabloid cominciano a parlare di convivenza. E nel frattempo si è chiuso un altro importante capitolo: l’attico storico, situato nel quartiere di City Life, nido d’amore dei Ferragnez, è stato finalmente affittato ad un famoso calciatore.

Affittato l’attico dei Ferragnez, il nuovo proprietario è un famoso calciatore

Scenografia per video, post e stories: l’attico dei Ferragnez è stato affittato ad un calciatore molto famoso. Niente più aneddoti privati sbandierati sui social media, soprattutto in seguito alla decisione – presa di comune accordo – di non vendere più il volto di Leone e Vittoria alla mercé di milioni di sconosciuti. Il nuovo proprietario ha condiviso una stories dove mostra l’appartamento, lo stesso che ha funto per anni da nido d’amore della coppia più chiacchierata d’Italia.

Si intravede la libreria dove Fedez conservava i suoi modellini e giochi da collezione, ma anche la cucina dove Chiara trascorreva gran parte del tempo insieme ai due figli. Ora, tutto questo rimarrà solo un lontano ricordo. E mentre il rapper milanese appare sempre più disconnesso dalla realtà – il suo comportamento confuso sul palco di Sarà Sanremo ha allarmato la web community – l’ex regina degli imprenditori digitali sembra abbia voltato pagina definitivamente.

Sarà nientedimeno che Marcus Thuram a vivere in quei 480 mq di appartamento, nel cuore di uno dei quartieri più lussuosi e rinomati di Milano. Il calciatore ha affittato l’attico ad un valore corrispondente a 35mila euro al mese. Pochi spiccioli, insomma.