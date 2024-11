Ferrovie dello Stato, grande opportunità: cerca diplomati in tutta Italia, l’offerta di lavoro

Selezione nelle Ferrovie dello Stato in tutta Italia, l’occasione da non perdere. Basta il diploma per lavorare.

Il posto fisso è tornato prepotentemente nei desideri e nei sogni degli italiani, giovani e meno giovani. Infatti oggi dopo anni in cui avere un’occupazione stabile sembrava un progetto del tutto inadeguato alla prospettive rosee della flessibilità, si riscopre che avere un lavoro sicuro non è poi così male.

In più se il posto sicuro è offerto da grandi aziende come le Ferrovie dello Stato farci un pensierino non del tutto sbagliato, anzi… Certo la selezione è dura e occorre sempre presentarsi al meglio e magari avere un po’ di fortuna, ma il gioco vale la candela. Vediamo allora quale possibilità offre questa selezione per personale nelle Ferrovie dello Stato, ricordando che è sufficiente il diploma di scuola superiore.

Ferrovie dello Stato, ecco le posizioni ricercate

Le Ferrovie dello Stato sono una società pubblica che opera nel settore dei trasporti su rotaia a livello nazionale e locale, oltre che nella logistica e trasporto merci. Quindi una grande e importante realtà produttiva italiana che contribuisce in maniera determinante alla creazione dell’economia del Paese.

Le figure ricercate sono le seguenti: Operatori Polivalenti di Condotta e Manovra Ferroviaria e Operatori Specializzati di Circolazione, da inserire nelle società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l, parti del gruppo nel settore Polo Logistica. Questo comprende otto aziende operative in Italia e in Europa nel comparto del trasporto merci e logistica. I numeri di queste società sono importanti. Vi lavorano circa 6mila addetti con vari ruoli, producono un fatturano di circa un miliardo di euro, con una flotta composta da 700 locomotori e 17mila carri.

Le sedi di lavoro previste per i neo assunti sono sparse sull’intero territorio nazionale, in particolare nelle Marche, nel Lazio, nella Lombardia, in Emilia Romagna, in Calabria, in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e in Piemonte. Il contratto si firma dopo un corso formativo di 3 mesi per l’acquisizione delle competenze necessarie.

I neo assunti avranno in prima istanza un contratto a tempo determinato per completare la formazione. Dopo la fase di preparazione pratica sul campo, è previsto un contratto a tempo indeterminato. Le mansioni sono diverse e di responsabilità: dal comando di manovra alla predisposizione dell’instradamento dei veicoli, dalla trazione dei veicoli ferroviari all’unione e distacco degli stessi.

I requisiti sono il diploma quinquennale, la patente B, l’idoneità fisica, la disponibilità alla mobilità territoriale e quella a turni sulle 24 ore. Si preferisce un titolo di studio tecnico con votazione elevata e la residenza nella regione di inserimento lavorativo. Per la selezione bisogna andare sulle pagine apposite del sito del gruppo delle Ferrovie dello Stato e presentare la candidatura entro il 4 dicembre 2024.