Festival dei Giovani 2024: al via a Gaeta la IX edizione

Torna a Gaeta il Festival dei Giovani, un evento che, giunto oramai alla IX edizione, si preannuncia, come sempre, ricco di stimoli e opportunità per i partecipanti. Dal 17 al 19 aprile, la città sarà il cuore pulsante di più di 90 eventi dedicati alla formazione e alla crescita dei giovani, attrattiva per studenti e ragazzi provenienti da ogni angolo d’Italia.

Promosso nove anni fa dall’ex sindaco di Gaeta, ora consigliere regionale del Lazio, Cosmo Mitrano, insieme a Fulvia Guazzone, fondatrice di Noisiamofuturo e mente dietro l’idea del festival, l’evento ha ricevuto il sostegno entusiasta dell’attuale sindaco di Gaeta, Cristian Leccese e dell’assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio.

Il tema di quest’anno, “Back to the Emotions”, è un chiaro omaggio al celebre film “Ritorno al Futuro”, ma soprattutto un invito a esplorare le emozioni dei giovani partecipanti, i loro sogni e le loro aspettative per il futuro. Questa edizione si propone di essere una piattaforma per la progettazione del proprio domani in modo coinvolgente e divertente, offrendo una vasta gamma di eventi che spaziano dall’istruzione al lavoro, dall’arte alla tecnologia, dal cinema al mare e tantissimo altro da scoprire in una tre giorni che si prospetta decisamente ricca.

Il festival non è solo un’occasione per l’intrattenimento, ma un’opportunità per i giovani di acquisire esperienza e conoscenza attraverso workshop, conferenze, spettacoli e incontri con ospiti speciali. Tra le numerose iniziative in programma, spiccano quelle incentrate sull’orientamento professionale, la creatività artistica, l’innovazione tecnologica e la valorizzazione del territorio.

L’entusiasmo dei partecipanti è palpabile, così come il supporto delle istituzioni locali che vedono ogni anno nel Festival dei Giovani di Gaeta non solo un evento di prestigio, ma un investimento nel futuro della comunità. La sua capacità di attrarre giovani talenti da tutta Italia lo rende un’occasione unica per favorire lo scambio di idee e la creazione di nuove opportunità.

In un momento storico in cui i giovani cercano di navigare in un mare di incertezze, il Festival dei Giovani di Gaeta si presenta come un faro di speranza e di possibilità. Lasciando un’impronta indelebile nei cuori e nelle menti dei partecipanti, si prospetta un futuro luminoso, guidato dalla passione, dalla determinazione e dalle emozioni di una nuova generazione pronta a costruire il proprio destino.

Il programma con tutti gli eventi del Festival dei Giovani 2024 è consultabile sul sito https://festivaldeigiovani.it/