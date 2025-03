Festival di Sanremo, una leggenda dell’Ariston ha il cancro: l’annuncio in diretta

Una leggenda del Festival di Sanremo ha il cancro, l’annuncio arriva in diretta. I fan sono rimasti senza parole sui social network.

Dobbiamo oggi raccontarvi un aspetto tragico legato al mondo della musica, quello della battaglia di un uomo molto amato e che nel corso degli anni ha fatto la storia del Teatro Ariston.

A un mese dalla fine della kermesse della musica italiana arriva quindi un dramma pesante come un macigno che lascia il pubblico senza parole.

Nonostante il triste annuncio l’artista ha dimostrato una personalità e un’intelligenza al di fuori della media che gli ha permesso di esprimere il suo momento con serietà e grande voglia di sensibilizzare. Ha pensato di parlarne in diretta tv per mandare un segnale anche a tutte quelle persone che come lui stanno soffrendo per questo motivo.

Andiamo dunque a scoprire di chi si tratta e come ha voluto comunicare questa difficoltà legata alla sua vita personale.

Il dramma di Sanremo, il cantante è malato

Il protagonista di questa triste storia è Sandro Giacobbe che è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. L’artista combatte da dieci anni con il cancro e da un mese non cammina più. Alla zia della televisione ha specificato di attraversare un momento piuttosto complicato.

Oggi 75enne vive al fianco della moglie Marina che 24 ore su 24 si prende cura di lui. L’artista ha spiegato: “Dal 6 febbraio ho un problema all’anca, dalla parte del femore. Ho scoperto, purtroppo, che la cura che sto facendo non ha attecchito come doveva sulle ossa. I medici mi hanno prescritto di non stare più in piedi perché c’è serio rischio di rottura. Da un mese a questa parte non esco perché dovrei farlo in carrozzina e mi fotograferebbero. Quindi voglio dichiarare pubblicamente la mia situazione in modo che tutti ne siano informati”.

Il cancro ha colpito Giacobbe nel 2014 prima alla prostata e poi alle meningi con un menigioma. In diretta dimostra grande forza, togliendosi la parrucca: “Do un nome a tutto, anche alla mia parrucca, l’ho soprannominata Teresa. Da un periodo a questa parte si è amplificata la mia sensibilità verso tutto quello che mi circonda”.

Grandissimo merito della sua forza in questo periodo è legata a Marina, la moglie che ha 27 anni in meno e che ha conosciuto quando cercava una vocalist. La loro storia d’amore li ha portati a vivere tante emozioni, ma anche anni difficili da gestire e che continuano a regalare momenti complicati.