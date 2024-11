La fiamma del mio fornello è diventata rossa all’improvviso: cosa ho scoperto dopo

Se è successo anche a te è ora di capire il motivo: perché la fiamma del fornello diventa rossa all’improvviso?

Sappiamo tutti che in cucina occorre prestare sempre la massima attenzione, soprattutto quando si usano elettrodomestici come il forno, il microonde, ma anche i fornelli. Il gas, infatti, può rivelarsi pericoloso in caso di distrazioni o dimenticanze. Ma per quale ragione può capitare che, all’improvviso, la fiamma cambi colore e da blu diventi rossa?

Chiunque si sia trovato a fare i conti con una simile situazione di sicuro ne sarà rimasto sorpreso e preoccupato. Ma, soprattutto, si sarà chiesto se vi fosse un qualche pericolo, qualche problema di manutenzione o la necessità di un intervento professionale. Cerchiamo, dunque, di fare chiarezza a riguardo.

Perché la fiamma del fornello diventa rossa? Cosa c’è da sapere

Ebbene, come sempre si sono fatte le ipotesi più disparate a riguardo, come spesso capita quando ci si ritrova di fronte ad uno strano fenomeno. Non c’è da sorprendersi, dunque, se ci siamo ritrovati più confusi di prima e con i dubbi ancora da risolvere. Qual è, allora, il motivo per cui la fiamma può cambiare colore?

A quanto sembra, quando si verifica un tale fenomeno, la causa è da additarsi ad una “combustione incompleta”. Cosa significa? No, non c’entra per forza la presenza di ossigeno nella miscela, come alcuni potrebbero pensare. La causa di una combustione del genere potrebbe essere la presenza di sporco o fuliggine che vanno ad “intaccare” il gas di cui il fornello si serve.

Di conseguenza, la miscela, non essendo più pura, non avrà il classico colorito blu tipico del gas GPL, del metano, propano e così via, considerati idrocarburi puri, ma si sfumerà di arancio/rossastro. Come conseguenza, la combustione incompleta andrà a generare una fiamma più bassa e, a sua volta, questo calo di fiamma rallenterà la cottura dei cibi.

Come intervenire? La prima cosa da fare è assicurare una corretta pulizia, igiene e manutenzione del piano cottura. Residui di cibo, polveri, unto e così via, incrostandosi, potrebbero andare ad intaccare la combustione. In ogni caso, è da considerare anche che tale fenomeno dovrebbe essere comunque temporaneo. Una volta, infatti, che le particelle inquinanti saranno del tutto bruciate e i fornelli di nuovo “liberi”, la fiamma dovrebbe tornare del colore “originale”.