Fiat 500 Club Italia: a Gaeta l’VIII edizione del raduno di auto d’epoca

Gaeta ha vissuto oggi una giornata all’insegna della passione per le Fiat 500 d’epoca, con l’ottava edizione del raduno organizzato dal presidente del Fiat 500 Club Italia Coordinamento Gaeta-Formia, Francesco Mignano. L’evento ha attirato numerosi appassionati e possessori di circa 60 Fiat 500 provenienti da varie regioni d’Italia, tra cui Lazio, Campania e Molise, dimostrando un forte attaccamento all’iniziativa e al suggestivo scenario offerto dalla città di Gaeta.

Il raduno si è svolto questa mattina presso il Lido Miramare della spiaggia di Serapo, da cui gli automobilisti sono partiti per sfilare lungo il lungomare cittadino con destinazione il Santuario della Montagna Spaccata per una visita guidata. La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera vibrante, ricca di colori e divertimento, confermando il successo dell’evento anche quest’anno.

Francesco Mignano si è mostrato orgoglioso dell’ottava edizione del raduno, sottolineando il costante impegno nel mantenere viva la passione per le Fiat 500 d’epoca e nel promuovere la bellezza di Gaeta come cornice ideale per l’incontro degli appassionati del mitico cinquino. “Grande soddisfazione per una manifestazione che di anno in anno attira sempre più appassionati, grazie alla passione che ci accomuna e alle possibilità che cornici come questa ci permettono di offrire a tutti coloro che accorrono da lontano appositamente per questa giornata”.

L’evento non ha deluso le aspettative degli amanti delle auto d’epoca, che hanno potuto ammirare da vicino esemplari unici e condividere la propria passione con altri appassionati provenienti da ogni angolo d’Italia. Il raduno è ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di Gaeta, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per gli appassionati delle Fiat 500 d’epoca e di occasione per scoprire le bellezze della città.

L’ottava edizione del Raduno Fiat 500 d’epoca a Gaeta si è confermata un successo indiscusso, testimoniando l’amore e la dedizione degli appassionati verso questo iconico veicolo e la gratitudine nei confronti dell’organizzazione, che ogni anno rende possibile un evento così speciale.