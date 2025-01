Fibra internet velocissima a meno di 10 euro al mese: la promozione incredibile

Offerta da non perdere per chi è alla ricerca di un nuovo gestore telefonico per casa: con meno di 10 euro si aggiunge un plus davvero imperdibile.

In Italia la situazione della copertura di rete è quanto mai disomogenea. In alcune zone, nelle città principali del Paese, la fibra consente di raggiungere velocità di download fino a 5 giga con un minimo di 1 giga garantito anche qualora l’abitazione si dovesse trovare a distanze siderali dalla cabina.

C’è poi un’altra realtà nelle zone periferiche e nelle città più piccole della penisola, dove ad andare bene si ottiene una velocità di download pari a 100 mega ma solo se si opta per una connessione dati – dunque la stessa che sfruttano i cellulari – poiché quella fissa è ancora gravata da un sistema di connessione misto fibra-rame e da un sovraccarico degli allacci nella cabina della zona.

In queste zone si va dunque alla ricerca di un gestore capace di offrire un servizio pari a quello di cui beneficiano in altre zone e che a parità di costo possa garantire prestazioni migliori. Per quanto riguarda le tariffe in realtà quasi tutti i gestori si sono uniformati ad un prezzo e ad un’offerta molto simile.

Chi richiede una fibra ultra veloce – quella che garantisce un 1 giga di download – paga tra i 21 e i 30 euro al mese in base al gestore scelto e alle promozioni a cui ha aderito. Quando il prezzo è sotto i 30 euro generalmente è per un lasso di tempo ridotto, ma ci sono casi in cui l’offerta è destinata a rimanere stabile nel tempo.

Fibra internet velocissima con un plus per gli abbonati a soli 10 euro

Dato che le prestazioni e anche i costi sono similari con ogni gestore, ciò che può fare la differenza oggi tra un operatore e un altro è l’aggiunta di bonus e benefit connessi al servizio. In tal senso l’offerta attuale di Sky Wifi è probabilmente quella più conveniente che si trova sul mercato.

Se si decide di sottoscrive l’allaccio della fibra ultra veloce con Sky si pagherà 25.90 euro al mese per una connessione che garantisce 1 giga di download nelle zone in cui i cavi sono only fibra, mentre tale velocità non può essere raggiunta laddove c’è ancora una cavistica mista fibra ottica-rame.

La particolarità di quest’offerta è che si può legare anche all’abbonamento Sky per i contenuti multimediali. Con soli 9.90 euro in più, infatti, si aggiunge all’abbonamento mensile anche il pacchetto Sky Tv e Sky Sport e il periodo promozionale si allunga da 12 a 18 mesi. Chiunque fosse interessato agli altri contenuti Sky, può aggiungere il pacchetto calcio a 8 euro, quello Cinema a 10 euro e quello Kids a 5 euro.

Il full pack Sky verrebbe a costare 58 euro e comprenderebbe anche il servizio di connessione a internet, un bel risparmio per chi è ama i contenuti cinematografici, le serie tv e lo sport.