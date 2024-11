I tuoi figli vogliono il Calendario dell’Avvento ma costa troppo? In questo modo risparmi e li fai felici

Con l’arrivo di Dicembre, il Calendario dell’Avvento è quasi una tradizione: così risparmio e faccio felici i miei bimbi.

Ammettiamolo, fa impazzire anche noi: parliamo del Calendario dell’Avvento, ormai divenuto una vera e propria tradizione di Dicembre. Sappiamo tutti come funziona: si apre una casella per ogni giorno del mese fino ad arrivare a Natale. E, all’interno, a seconda della tipologia, si trovano delle piccole sorprese. Quest’anno ho voluto risparmiare: così faccio felici i miei bimbi senza spendere una fortuna.

Bisogna riconoscere che, anche il più economico, non ha certo un prezzo da considerare “irrisorio”, soprattutto quando si tratta di acquistarne diversi perché si hanno più bambini. Come risolvere, dunque, per non rischiare di far piangere il portafoglio? Ecco come ho risolto.

Calendario dell’Avvento al risparmio: i bimbi impazziranno

Ebbene, la soluzione è molto semplice: basta ingegnarsi, armarsi di un po’ di pazienza e fantasia e realizzare un calendario dell’Avvento fatto in casa. Se a qualcuno può sembrare una faticaccia, in realtà si rivelerà più semplice del previsto se avremo cura di scegliere gli “accessori” giusti. Cosa useremo? Dei rotoli di carta igienica ormai finiti, della semplice colla, un po’ di pittura, dei cartoncini colorati e, ovviamente, cioccolatini. Basterà acquistarne una busta al supermercato, magari di quelli assortiti e il gioco è fatto.

Come prima cosa andremo a tagliare a metà ogni rotolo di carta igienica in modo da ricavare due cerchi. In totale dovremmo ottenerne 24, ovvero il numero di caselle del Calendario dell’Avvento. A questo punto procederemo a dipingerli, magari facendoli tutti di colore diverso o come più ci piace.

Una volta asciutti, dovremo incollarli insieme: possiamo dare la forma che vogliamo, che sia quadrata, di albero, rettangolare e così via. Andremo, poi, a “tappare” un lato usando cerchi delle stesse dimensioni dell’apertura che ritaglieremo dai cartoncini colorati.

All’interno di ogni casella sistemeremo un cioccolatino diverso e, usando di nuovo dei cerchietti di cartone, sigilleremo la casella. Lasceremo asciugare la colla e il gioco è fatto: il calendario dell’avvento è pronto e noi avremo speso solo pochi euro con una furbissima idea riciclo. Il bello è che potremo personalizzare il Calendario a seconda dei gusti e delle preferenze dei nostri bimbi e loro potranno essere certi che nessun altro ne avrà uno identico: saranno unici e inimitabili, frutto del nostro impegno e della nostra fantasia.