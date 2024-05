Final four nazionali Under14 Pro di calcio a Formia: il 25 e 26 maggio allo stadio ‘Nicola Perrone’

Genoa, Hellas Verona, Inter e Lazio. Quattro nuove finaliste – rispetto all’edizione 2023 – si affacciano all’evento che chiude il cammino dell’Under 14 Pro che lo scorso anno vide trionfare a Coverciano il Padova. Si gioca sabato 25 e domenica 26 maggio, e per poter assistere alle gare previste allo stadio ‘Nicola Perrone’ all’interno del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia (ingresso spettatori in Via Palazzo) sarà necessario scaricare il biglietto di accesso gratuito collegandosi al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/final-four-under-14-professionisti/3775

FINAL FOUR. Ad aprire il programma delle semifinali sarà Hellas Verona-Lazio alle ore 16.00, mentre Genoa-Inter (ore 18.00) definirà la seconda squadra finalista. Domenica, la giornata delle finali: alle ore 11.00 quella che vale il gradino più basso del podio, mentre alle ore 14.30 la partita per il titolo. Si gioca su due tempi da 35’ ciascuno e in caso di parità previsti due supplementari da 10’. Qualora persistesse la parità si darà luogo ai rigori.

FORMAZIONE SGS. Seguendo i principi, gli obiettivi formativi e di sviluppo di FIGC-SGS, il programma dell’evento prevede che la competizione sia preceduta venerdì 24 da un confronto in aula tra lo staff tecnico del Settore Giovanile e Scolastico e quelli delle quattro squadre finaliste, per poi avviare dalle ore 16.30 un allenamento congiunto presso lo stadio ‘Washington Parisio’ di Maranola per condividere metodologicamente e predisporre al corretto ambiente di apprendimento i giovani calciatori delle quattro squadre finaliste coinvolti nella competizione. L’attività tecnica identificativa dei principi metodologici e dell’Evolution Programme SGS, avviato nelle cosiddette Aree di Sviluppo (AST) e nei Centri di Formazione (CFT) sarà coordinata da Bruno Redolfi, nella duplice veste di Responsabile area talent development SGS ed assistente allenatore della Nazionale U15.

STAGE. A rafforzare il legame e la collaborazione tra SGS e Club Italia sarà presente all’evento anche il coordinatore della Nazionale U15 Antonio Rocca. Le attività di allenamento verranno coordinate da Stefano Florit, responsabile area metodologica SGS coadiuvato dallo staff tecnico SGS Lazio, il quale dopo l’attivazione condotta dagli allenatori delle singole squadre finaliste, condurrà lo stage tecnico in forma “randomizzata” suddividendo l’attività in 5 stazioni: tecnica in movimento, tecnica funzionale, small side game, gioco di posizione, performance. Il programma dell’attività è stato digitalizzato per permettere l’accesso al video delle proposte pratiche che costituiscono la seduta. Ai giocatori è stato chiesto di prendere visione del video prima di svolgere l’attività in coerenza con le modalità proposte dall’Evolution Programme SGS.