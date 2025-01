Folletto, dopo averlo usato devi SEMPRE togliere la spina: perché è imprescindibile

C’è un motivo chiave per cui è sempre consigliato togliere la spina del Folletto dopo l’utilizzo: in una determinata situazione è fondamentale.

Da tempo siamo abituati a non preoccuparci più di tanto del collegamento degli elettrodomestici alla corrente. Le case sono piene di dispositivi elettrici o elettronici, di spine, cavi e prolunghe. In realtà, lasciare elettrodomestici collegati può sempre rivelarsi pericoloso, soprattutto se in casa ci sono bambini piccoli o animali domestici. Inoltre, anche se spenti o in stand-by, molti elettrodomestici continuano a consumare energia se collegati alla presa…

Staccare la spina aiuterebbe quindi a ridurre il consumo di energia elettrica e non sprecare inutilmente risorse. C’è anche un altro motivo importante per cui, con certi apparecchi, sarebbe sempre giustificato evitare di tenerli attaccati alla corrente dopo l’utilizzo… Si tratta della prevenzione di danni. La spina attaccata può infatti esporre l’apparecchio a cortocircuiti o comunque all’usura dei componenti elettronici interni.

Togliere la spina del Folletto: perché è importante e quando

Ma concentriamoci sugli aspirapolvere e, in particolare, sul Folletto, il dispositivo per la pulizia domestica prodotto da quasi cento anni dall’azienda tedesca Vorwerk a Wuppertal. In tanti sono abituati a lasciare l’aspirapolvere, per comodità, sempre attaccato alla spina, in modo da poterlo avere già pronto all’uso. Si tratta di una pratica molto pericolosa.

Quando diluvia, per esempio, a meno che non si abbia un Folletto di vecchia generazione (parliamo dei modelli 120, 121, dal design rettangolare e con il sacco in tessuto, risalenti ai primi anni ’90), lasciare l’aspirapolvere attaccato alla corrente è sbagliato.

I vecchi modelli hanno solo il motore e non una scheda elettronica. In questo senso, anche con un fulmine, cali di tensione o una scarica non dovrebbero bruciarsi. Tutti i modelli successivi, dal 130 fino al 150 (e ai Folletti a batteria), cioè quelli a più velocità, prevedono invece una scheda elettronica che è sensibile a sbalzi di tensione e scariche elettriche.

Durante un temporale è dunque particolarmente importante scollegare gli elettrodomestici come il Folletto: i fulmini possono infatti causare sbalzi di tensione in grado di danneggiare le parti elettroniche delicate di questi apparecchi. A rischio è proprio la scheda elettronica, che può bruciarsi. Scollegare la spina aiuta quindi a prevenire costosi danni e a proteggere gli elettrodomestici da simili rischi. Inoltre è anche importante per la sicurezza nella casa.

Da un corto potrebbe anche derivare un black-out o, peggio ancora, un incendio. Per evitare fenomeni di sovratensione nell’impianto e danni al Folletto basta solo togliere la spina dalla corrente. In questo senso è anche consigliabile evitare di usare l’aspirapolvere durante i temporali.