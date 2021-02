Fondi, tratti in arresto tre stranieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Il 4 febbraio 2021, in Fondi, i Carabinieri della locale Tenenza traevano in arresto tre cittadini stranieri, un 36enne, un 33enne ed un 26enne, i quali sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, venivano trovati in possesso di:

1 panetto di “hashish”dal peso di 60 grammi circa;

1 parallelepipedo della medesima sostanza stupefacente dal peso di 7 grammi circa;

52 dosi di medesima sostanza dal peso complessivo di 35 grammi circa;

materiale per il confezionamento.

Gli arrestati rimarranno ristretti in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’A.G., in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata del 6 febbraio 2021.