Formia, al via i campionati europei juniores di vela

La cerimonia ufficiale di apertura che si è tenuta nel tardo pomeriggio di sabato presso il Molo “Vespucci” di Formia ha ufficialmente aperto la manifestazione relativa ai campionati europei Under 19 riservati alle classi 420 e 470, che si disputeranno nelle acque del sud pontino dal 26 al 31 luglio prossimi.

La cerimonia come “battesimo” ufficiale di una competizione (con la presenza del Prefetto di Latina dott. Maurizio Falco, del Commissario del Comune di Formia dott.ssa Silvana Tizzano e dell’ Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari) che si muove sulla scia del felicissimo esito del campionato mondiale Formula 18, disputato in riva al Tirreno solo qualche settimana fa e che è andato in archivio con la piena soddisfazione dei partecipanti e degli addetti ai lavori.

La volontà, da parte del Comitato organizzatore pilotato dal Cn Caposele ed il supporto dallo Y.C. Evs Gaeta e degli altri circoli territoriali, è quello di regalare all’intero comprensorio un altro momento sportivo -e non solo- da ricordare, facendo intendere una volta di più quelle che sono le potenzialità da poter esprimere in situazioni del genere.

Ed anche in questo caso i numeri sono più che incoraggianti, visto che si parla di oltre 200 imbarcazioni in rappresentanza di oltre venti Nazioni che saranno al via nei due campi di regata allestiti predisposti per le gare, con arrivi non soltanto dall’ Europa ma anche dagli altri continenti, visto il carattere “Open” dell’evento.

Foto di Gianluca Di fazio

Completate le operazioni di controllo degli scafi e la “Practice race” di domenica pomeriggio (sebbene il vento sia stato un po’ capriccioso), dalle ore 13 di lunedì si inizierà a dare la caccia ai quattro titoli in palio: Classe 420 Open, Classe 420 Under 17, Classe 470 Open, Classe 470 Mixed.

Il Comitato organizzatore sta operando in collaborazione con il supporto del Comune di Formia, della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, della Pro Loco Città di Formia, della Capitaneria di Porto, ed il sostegno della Banca Popolare del Cassinate, di 4graph, Bella Blu, Calliope, Ceramiche Capolino, Pastificio F.lli Paone, Terranova, Tlc e Temate; media partner dell’ evento sarà ancora una volta Radio Show Italia.