Formia, al via i lavori di riqualificazione del PalAmendola

Sono iniziati a Formia i lavori di riqualificazione del PalAmendola, nel quartiere di San Pietro. Una serie di interventi necessari di restyling, per la durata di una ventina di giorni, che includono il rifacimento del parquet, la sostituzione della copertura e il rinnovamento degli spogliatoi, inseriti all’interno di un progetto più ampio per migliorare l’intera struttura, restituendo alla città un impianto sportivo ammodernato e funzionale. Oltre al parquet si prevede anche la realizzazione di una copertura a prova di infiltrazioni, mentre i nuovi spogliatoi offriranno uno spazio più accogliente per gli atleti e le squadre che si alleneranno e disputeranno le gare ufficiali. L’amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo ha espresso il suo particolare compiacimento per l’avvio dei lavori di riqualificazione del Palamendola, che rappresentano un significativo passo avanti per restituire alla comunità una struttura all’altezza delle aspettative. Il sindaco Taddeo e l’assessore allo Sport Fabio Papa hanno sottolineato l’importanza di questo intervento diretto a migliorare e a valorizzare la qualità degli spazi sportivi offrendo ai cittadini e agli atleti un ambiente più consono e soddisfacente, con l’obiettivo di completare i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti, garantendo così il pieno ritorno delle attività in un contesto completamente nuovo.

“L’azione dell’amministrazione è incisiva e costante a 360 gradi sull’intero territorio – spiegano il sindaco e l’assessore – Si tratta di un’opera necessaria per lo sport della nostra Formia che ha urgente bisogno di spazi aggregativi che favoriscano la socializzazione soprattutto dei giovani. Uno sforzo notevole per donare alle associazioni e alle società una struttura all’avanguardia e che consentirà, con l’inizio degli interventi, di andare a risolvere soprattutto alcune criticità riguardanti il PalAmendola. Un passo in avanti decisivo per un’opera fortemente voluta che, con i lavori in corso e l’iter per l’assegnazione in gestione della struttura, restituiranno alla città un impianto fruibile da tutti, a conclusione di un lungo percorso che non è solo sportivo, ma di riqualificazione sociale di un intero quartiere e che coinvolge anche gli altri impianti sportivi di Maranola, Castellonorato, del PalaFabiani, del campetto di Trivio e prossimamente del quartiere San Giulio, nell’ottica di un’attività crescente ad ampio raggio”. Intanto, oggi è stato pubblicato anche il bando per l’affidamento della gestione del Palazzetto affinché tale impianto sia consegnato in perfette condizioni all’aggiudicatario.