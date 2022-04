Formia, approvazione del protocollo d’intesa finalizzato all’attuazione delle misure del PNRR

La Giunta Comunale di Formia ha approvato il protocollo d’intesa per la promozione della collaborazione intercomunale finalizzata all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Una grande opportunità che l’Amministrazione intende cogliere al fine di creare le condizioni per un sensibile e crescente sviluppo attraverso la promozione economica, sociale e culturale della comunità locale.

“L’obiettivo è di rafforzare e arricchire la nostra vocazione andando a valorizzare la migliore strategia di sviluppo territoriale e per avere maggiori e positive ricadute in termini di misurabilità di impatto economico, sociale ed ambientale – sottolinea il Sindaco Gianluca Taddeo – Il percorso sarà quello di attuare un’importante azione di coordinamento tra i vari enti che aderiranno al progetto e di stilare un’attenta programmazione, sia in fase di attuazione, per evitare frammentazioni, attraverso un’opera sinergica e di condivisione nel nostro territorio”.

Un attento monitoraggio che andrà a favorire e potenziare la capacità istituzionale e l’apprendimento delle politiche d’investimento pubblico a livello locale, aumentando in maniera esponenziale la sua efficacia. L’acquisizione delle risorse del PNRR, che verranno assegnate tramite avvisi pubblici e manifestazioni d’interesse, sono legate strettamente alla capacità di elaborazione dei progetti rispondenti alle norme vigenti e alle regole specifiche, nonché al cronoprogramma presentato all’atto della partecipazione al bando e agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi stabiliti dal bando.

“È intenzione dell’amministrazione creare meccanismi idonei e unitari di coesione, con una particolare attenzione ai temi della digitalizzazione e dell’innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – prosegue il Sindaco Taddeo – L’intento è di rilanciare e sostenere i diversi comparti che in questi anni sono stati condizionati fortemente dall’emergenza pandemica e farli tornare alla competitività e al dinamismo di una volta. Quindi, contribuire a risolvere le criticità strutturali andando anche a snellire le procedure burocratiche”.

Attraverso l’adesione al protocollo il Comune, che è l’ente promotore, si impegna a mettere a disposizione le attività che saranno svolte dal proprio “Ufficio centrale strategico per il PNRR”, per il coordinamento dei progetti e delle relazioni tra gli enti sottoscrittori. La nascita dell’Ufficio di Coordinamento quale Direzione di Progetto avrà il compito di coordinare le iniziative connesse all’attuazione delle misure del PNRR, per progetti di valenza intercomunale, ma prevalentemente ricadenti nel territorio di Formia. La Direzione curerà i rapporti tra gli Enti sottoscrittori, la Regione e tutti gli altri soggetti statali che andranno ad erogare i bandi per ogni singola missione. Il Sindaco Gianluca Taddeo convocherà, al momento opportuno, l’assemblea con una serie di incontri, che coinvolgeranno tutti i sindaci aderenti al protocollo. La presente intesa avrà durata pari alla stessa durata del PNRR.