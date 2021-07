Formia, due persone denunciate per abusi edilizi

Nella giornata di ieri, in Formia, i Carabinieri della locale stazione, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di abusivismo edilizio ed ambientali, hanno deferito in stato di libertà all’a.g. due 53 enni, di cui uno del posto, per il reato di abusi edilizi.

In particolare i predetti realizzavano un manufatto in totale difformità al permesso rilasciato, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La struttura è stata sottoposta a sequestro.

Comunicato Stampa