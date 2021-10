Formia, Gianluca Taddeo è il nuovo sindaco

E’ Gianluca Taddeo il nuovo sindaco di Formia.

Taddeo ha battuto al ballottaggio Amato La Mura per 7.498 voti (50,13%) contro 7.460 voti (49,87%).

Sono 38 i voti che separano i due candidati sindaco. Le schede bianche sono 135, nulle 530, 4 le contestate.

Testa a testa fino all’ultimo.

”Grazie per aver creduto in noi e nel nostro ambizioso progetto! Oggi vince Formia. #avantiinsieme”, così il neo sindaco su Facebook.

Dopo oltre dieci anni da consigliere comunale, Gianluca Taddeo è sceso in campo per la fascia tricolore con il sostegno dei partiti “Forza Italia” e “Fratelli d’Italia” e delle liste civiche “Taddeo per Formia”, “Periferie al centro”, “Gruppo civico Formia vinci” e “Anima popolare Formia”.

Il programma elettorale proponeva dodici ambiti di intervento per trasformare Formia in una città “SiCura” e volano del Golfo di Gaeta. Per far ciò il neo sindaco punta ad investire in interventi mirati e a procedere ad una vera e propria “rigenerazione urbana e delle periferie”. L’idea di Taddeo e della sua coalizione è di realizzare una città produttiva e dei servizi per sostenere lo sviluppo economico, il turismo destagionalizzato e l’economia del mare. La Formia di Taddeo ambisce anche a diventare la “Città dello Sport”, tramite rapporti diretti con le rispettive Federazioni Nazionali.

Il suo è un progetto di ampio respiro, che coinvolge anche i territori limitrofi sfruttando le principali risorse che li accomunano: il turismo, il clima, il mare ed i monti.