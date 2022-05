Formia, il maggio della biblioteca comunale per bambini “La Casa dei libri”

Incontri con gli operatori del settore, presentazione di libri, laboratori formativi con psicologi

finalizzati a istruire i genitori sugli obiettivi e le tecniche educative da attuare per sviluppare

l’intelligenza dei bambini. È nutrito il programma di eventi organizzato dalla biblioteca comunale per

bambini “La Casa dei libri” per il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla promozione della

lettura. Il calendario degli appuntamenti vede la collaborazione dell’associazione “Libriamo”,

affidataria del servizio di educazione e guida alla lettura presso le due sezioni della biblioteca, site in

via Cassio 9b e via Rio Fresco a Formia.

Formazione. Il primo appuntamento si è svolto martedì 10 maggio presso la sede di via Cassio che ha

ospitato un incontro con i volontari di “Nati per Leggere”, il programma nazionale di promozione

della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Italiana

Biblioteche in collaborazione con Associazione Culturale Pediatri – ONLUS e Centro per la Salute del

Bambino – ONLUS. L’incontro, dal titolo “Storie piccine picciò – Letture a bassa voce per bambini

e famiglie 0-3 anni” ha avuto come obiettivo quello di evidenziare l’importanza della lettura anche

nella primissima età, con letture realizzate a bassa voce tradotte in LIS per gli utenti con problemi di

udito.

Incontro con autori. Sabato 21 maggio alle ore 16:30 la biblioteca si trasferisce all’aria aperta. Presso

il parco di via Cassio la scrittrice Simona Rotasso presenterà il libro “Un’amicizia solida”, albo nato

dall’ingegno dell’autrice romana e dalle tavole originali dell’illustratore Gianni Puri. Edito da

Armando Caramanica, il libro invita i bambini a guardare oltre l’apparenza delle cose, a cercare la

sostanza dentro la forma. L’idea che ha ispirato il lavoro è la “ricetta” della pittura di Cézanne, il

maestro post-impressionista secondo cui la realtà può essere semplificata attraverso la rappresentazione

di forme solide: la sfera, il cono, il cilindro. Questo tipo di ricerca si trasforma in un gioco per il

piccolo lettore che, attraverso l’immaginazione, entra nel magico universo delle forme, dei volumi, dei

solidi e li scopre nel mondo, nella natura, negli oggetti. In caso di pioggia, l’appuntamento verrà

rinviato a sabato 4 giugno.

Seminari. Sabato 28 maggio alle ore 16:30 la biblioteca di via Cassio ospiterà il laboratorio formativo

dal titolo “Educare all’intelligenza emotiva”, rivolto ai genitori di bambini da 0 a 10 anni. Curato

dalla psicologa Rosy Spinosa, counsellor familiare e mental coach, il laboratorio si pone l’obiettivo di

fornire elementi utili per conoscere e approfondire tematiche fondamentali, quali le emozioni e lo

sviluppo della competenza emotiva, che coinvolgono i genitori nel loro importante compito di

educatori. Attraverso l’esperienza del laboratorio interattivo i genitori verranno stimolati a riflettere su

uno stile educativo fatto di atteggiamenti e comportamenti che favoriscano nel bambino lo sviluppo

delle abilità necessarie per l’autoefficacia dell’individuo nelle relazioni sociali che suscitano emozioni.

La biblioteca. “La Casa dei libri” è la biblioteca comunale riservata ai bambini. Oltre alle iniziative di

formazione e promozione di libri per l’infanzia, offre servizi di lettura, guida e educazione alla lettura.

E ancora: prestiti, laboratori, corsi di lingue, assistenza scolastica e molto altro ancora. La sede di via

Cassio 9b (apertura: dal lunedì al sabato, ore 15:00-19:00) è destinata a bambini di età compresa tra 0 e

10 anni. Quella di via Rio Fresco (apertura: dal martedì al venerdì, ore 15:00-19:00) è invece riservata

alla fascia d’età dai 3 ai 13 anni. Per informazioni scrivere all’indirizzo email

casadeilibriformia@gmail.com o telefonare ai seguenti numeri: Cassio 0771.205914, Rio Fresco:

0771.269601.