Formia, inaugurata la nuova area giochi della scuola primaria “Gianni Rodari”

È stata inaugurata questa mattina la nuova area giochi della scuola primaria “Gianni Rodari” di via Palazzo, nel quartiere di San Pietro. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Gianluca Taddeo, il vice sindaco e assessore al Turismo Giovanni Valerio, il presidente della Commissione Servizi Sociali Giuseppe Antigiovanni, il dirigente scolastico dell’istituto Lorenzo Cuna, le insegnanti e gli alunni delle classi dell’infanzia. Un nuovo e moderno spazio ricreativo in cui poter giocare in tutta sicurezza.

“Si è realizzato un piccolo grande sogno per permettere a tutti gli studenti di giocare e sorridere insieme – ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, che si è detto particolarmente emozionato per aver fatto ritorno nella scuola che frequentò da ragazzo – E’ stata una giornata all’insegna del divertimento e l’occasione di far visita a realtà come questa, nella quale si riscontrano la sensibilità costante e l’attenzione di chi si occupa dei servizi educativi, e un’attitudine che va oltre l’insegnamento e l’impegno quotidiano. I bambini hanno bisogno di riappropriarsi degli spazi esterni per giocare, stare insieme, socializzare senza condizionamenti, all’aria aperta, in totale sicurezza”. Dopo un breve ringraziamento il dirigente scolastico Lorenzo Cuna e il sindaco Gianluca Taddeo hanno tagliato il nastro per la gioia dei bambini.