Formia, incidente alla tomba di Cicerone: coinvolte 4 autovetture

Incidente a Formia sulla statale Appia, all’altezza della tomba di Cicerone, questa mattina intorno alle 7:20. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 4 autovetture.

Secondo una prima ricostruzione, una Lancia Y proveniente da Itri, guidata da una ragazza di 23 anni, stava percorrendo l’Appia in direzione Formia e all’altezza dell’incrocio con via della Canzatora, per cause al vaglio degli inquirenti, ha urtato frontalmente un’auto proveniente dalla direzione opposta. Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche le due auto che seguivano.

L’impatto è stato molto violento, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con quattro ambulanze.