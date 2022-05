Formia, lavori di riqualificazione dell’area mercatale di via Olivastro Spaventola

La Giunta comunale di Formia ha approvato l’atto di impegno per i lavori di riqualificazione

dell’area mercatale di via Olivastro Spaventola ed ha espresso particolare soddisfazione per

l’ottenimento di risorse per la ristrutturazione e la valorizzazione delle attività commerciali su aree

pubbliche. Un finanziamento di 200mila euro che la Regione Lazio ha stanziato per la sistemazione

e la migliore funzionalità dei mercati settimanali, la promozione e il risparmio energetico, la

riduzione dell’impatto ambientale e soprattutto per contribuire a trasformarli anche in luoghi di

ritrovo e di incontro per le comunità locali.

Il Comune di Formia, con delibera del Commissario Straordinario dell’ottobre 2021 e con la

partnership dall’Associazione Nazionale Ambulanti, compare tra i 23 progetti ammessi al

contributo su una richiesta di quasi 50 domande.

“I mercati sono importanti per la vita sociale ed economica della nostra città – afferma il sindaco

Gianluca Taddeo – si tratta di un segnale forte e di grande attenzione che l’Amministrazione riserva

agli ambulanti con la possibilità di realizzare un restyling dell’area e regalarle un volto nuovo e

moderno. Sono realtà preziose che in questi ultimi anni hanno sofferto la contrazione economica a

causa della crisi pandemica e a cui va tutto il nostro sostegno”.

Un lavoro sinergico tra gli Assessori ai Lavori Pubblici e alle Attività Produttive Eleonora Zangrillo

e Chiara Avallone, che hanno rimarcato la funzionalità e l’importanza del progetto presentato che

riguarda la messa a norma dell’area, la creazione e l’organizzazione di aree comuni da mettere a

disposizione dei cittadini, la promozione delle strutture dei mercati e degli strumenti di innovazione

tecnologica finalizzati all’implementazione di nuovi servizi di utenti e clientela.

“Un risultato a beneficio dell’intera comunità che prevede migliorie di natura strutturale, estetiche,

di ammodernamento, di impiantistica, di arredo urbano, di efficientamento energetico e di

promozione e marketing – commentano i due assessori – a cui si affiancheranno nuovi servizi rivolti

ai consumatori ed agli ambulanti per metterli in condizione di competere con le altre forme di

commercio”.

“È un segnale di grande attenzione verso le aree di mercato che abbisognano di interventi e di

costante manutenzione”, ha sottolineato il segretario nazionale dell’Ana Ugl, Marrigo Rosato, che

ha rivolto un ringraziamento anche al Presidente ed alla struttura tecnica dell’ex Consid del sud

pontino per la collaborazione garantita al progetto di riqualificazione dell’area mercatale di via

Olivastro Spaventola di Formia che ricade in parte sotto la propria giurisdizione.