Formia, lavori in un bar senza autorizzazioni. Quattro denuncitati

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati contro il patrimonio. Nello specifico, i militari della Stazione CC di Formia hanno denunciato in s.l. 4 uomini, responsabili a avario titolo di reati in materia edilizia, per le opere edili eseguite presso un noto bar di Formia senza alcun titolo autorizzativo, nonché sottoposta a sequestro l’area.