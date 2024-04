Formia, marijuana e cocaina in casa: scarcerati i tre indagati

Sono stati scarcerati dal GIP presso il Tribunale di Cassino dott. Di Croce i tre giovani tratti in arresto venerdì santo a Formia per detenzione di sostanza stupefacente.

L’operazione di polizia giudiziaria effettuata a sorpresa nell’immobile in cui si trovavano i tre indagati, ha visto dapprima l’intervento di in abiti civili dei Carabinieri della compagnia di Formia e, successivamente, di due unità cinofile della Guardia di finanza, chiamate in ausilio.

A seguito della perquisizione, sono state rinvenute marijuana e cocaina per un peso complessivo di circa un kg.

Immediatamente associati, su disposizione del Pm Dott.ssa Marra, al carcere di Cassino, sono stati sottoposti ad interrogatorio di convalida in mattinata.

Difesi dall’avvocato Pasquale Di Gabriele i primi due ed il terzo dall’avvocato Salvatore Ruggieri, sono stati rimessi in libertà e sottoposto esclusivamente uno dei tre all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli indagati hanno chiarito, infatti, la finalità di detenzione della sostanza e dimostrato, in particolare in capo ad uno dei tre, la capacità reddituale necessaria all’acquisto.