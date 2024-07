Formia, mercoledì 24 Luglio all’Area Archeologica di Caposele in scena lo spettacolo “Pseudolus”

In scena: Pietro Romano e Giovanni Carta e con Franco Sciacca, Giovanni Cordì, Laura Garofoli, Antonio Mirabella, Paolo Ricchi

Costumi Leslie Yarmo – Musiche Giovanni Zappalorto

Divertentissima commedia latina, tra i massimi esemplari della maturità drammaturgica di Plauto. Scritta in vecchiaia dal Sarsinate, Pseudolus è un’elaborazione perfetta dello schema consueto della commedia plautina, incentrata su un servo che, con truffe e raggiri, si adopera per rendere felice il suo padroncino, innamorato di una giovane prostituta schiava di un lenone. Il divertente incalzare della trama è garantita dagli ostacoli che vengono frapposti e poi superati, dagli equivoci che alla fine vengono chiariti. Una trama costituita da una serie di scambi di persona concatenati, in cui l’intreccio plautino è alla sua massima espressione. Il protagonista, Pseudolo, interpretato da un funambolico Pietro Romano, è emblema del servo astuto, orditore di inganni e motore di esilaranti equivoci, che ha influenzato tutto il teatro comico moderno. Il suo antagonista, il laido lenone Ballione, cinico trafficante di “merce umana”, interpretato da Giovanni Carta, è una delle figure tipiche e più vivaci del teatro latino. Non sono da meno gli altri personaggi che, insieme ai protagonisti, trascinano il pubblico in un vortice di situazioni esilaranti. La scena è ambientata ad Atene, essendo il testo la rielaborazione di una trama della commedia nuova greca, ma potrebbe svolgersi in qualsiasi altra città del mondo e in qualsiasi tempo. I truffatori e i bugiardi sono cosmopoliti, cittadini del mondo, e li troviamo in tutti gli angoli possibili della terra. E’ un rituale che si ripete nei secoli e purtroppo anche in quelli a venire. Ci serve da monito? Chissà… Intanto il divertimento è assicurato! Firma l’adattamento e la regia Nicasio Anzelmo, esperto e brillante regista di testi classici, già direttore artistico del FESTIVAL DI SEGESTA.

