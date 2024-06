Formia: Polizia interviene e sventa tentativo di suicidio

Un intervento tempestivo della volante del commissariato di Formia ha sventato, nel tardo pomeriggio di ieri, un tentativo di suicidio da parte di un uomo residente nella città. L’uomo classe 1976, aveva manifestato il suo disagio attraverso una mail inviata alla redazione del noto programma televisivo “Le Iene”.

L’Allarme e l’Intervento

La segnalazione è stata prontamente girata alle forze dell’ordine dalla redazione del programma, che, consapevole della gravità della situazione, non ha perso tempo nel coinvolgere le autorità competenti. Gli agenti, ricevuta l’allerta, si sono immediatamente attivati per rintracciare l’uomo, localizzandolo in breve tempo.

L’Esito dell’Operazione

Grazie alla professionalità e alla rapidità di intervento dei poliziotti, il giovane è stato raggiunto e fermato prima che potesse portare a compimento il suo tragico intento. Una volta in sicurezza, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno trasportato al Dono Svizzero di Formia per un’adeguata assistenza psicologica e medica.