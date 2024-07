Formia. presentato il volume della rassegna “Sentieri d’Arte 2023/2024”

Presentato questa mattina nella Sala Sicurezza il volume della rassegna “Sentieri d’Arte 2023/2024”. Duemila visitatori hanno impreziosito i ventotto eventi allestiti, dall’aprile 2023 a luglio 2024, nello spazio del Punto IAT (Informazione Assistenza Turistica) ubicato al piano terra del Comune. Una vetrina artistica, culturale e turistica che rappresenta un’importante occasione per celebrare e valorizzare la ricca diversità dell’arte contemporanea. Il volume rappresenta un’opera che raccoglie il contributo prezioso di artisti del territorio che hanno partecipato a diverse esposizioni realizzate grazie alla preziosa sinergia degli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Formia, dell’associazione Koinè Salottoculturale e della Pro Loco. Le mostre hanno incluso una vasta gamma di espressioni artistiche e laboratori didattici: Mostre Personali e Collettive, Incisioni, Installazioni, Visual Art, Scultura, Poster Art, Modellato in Carta, Pittura Collettiva, Maschere Zoomorfe e Laboratori Didattici.

Nel corso della presentazione si sono susseguiti gli interventi degli assessori del Comune di Formia, Luigia Bonelli (Cultura e Pubblica Istruzione) e Giovanni Valerio (Turismo), oltre a quello della curatrice del progetto Palma Aceto – che ha operato in stretta collaborazione con lo storico Renato Marchese – e di Ambrogio Sparagna, funzionario regionale del Punto IAT. Oltre alle opere degli artisti, il volume include anche i contributi di vari critici e studiosi che hanno offerto analisi e riflessioni sulle opere esposte e una guida al percorso documentato dall’elevata espressione artistica.

“Un evento lodevole e partecipato che ha riscosso nella cittadinanza notevole successo – sottolinea il sindaco di Formia Gianluca Taddeo – Nel corso di questi due anni, il punto informativo turistico è diventato un vero punto di riferimento per l’arte e la cultura nel nostro territorio che ha bisogno di riscoprire la propria identità e il proprio spirito di appartenenza. Tanti e diversi sono stati gli artisti locali che hanno arricchito la manifestazione e un particolare ringraziamento è esteso a chi ha reso possibile la rassegna che costituisce la perfetta ed evidente testimonianza che con la condivisione e il trait d’union collettivo si possono raggiungere importanti risultati. Un invito e uno stimolo a continuare su questa strada di crescita culturale e artistica”.

Un viaggio esplorativo a 360° sulle molteplici dimensioni dell’arte contemporanea, attraverso la promozione di una maggiore comprensione e apprezzamento delle diverse pratiche artistiche.

L’assessore al Turismo Giovanni Valerio ha plaudito l’impegno dei promotori dell’iniziativa che con il lavoro instancabile e la loro dedizione hanno contribuito alla perfetta riuscita della kermesse. “Il volume documenta non solo le mostre ma funge anche da strumento culturale diffondendo l’arte anche come mezzo di espressione e comunicazione. Dobbiamo continuare su questa linea perchè abbiamo creato in sinergia con queste associazioni un Punto turistico che è l’eccellenza della Regione Lazio e dell’intero comprensorio, come l’ha voluto ricordare il Maestro Ambrogio Sparagna, che è stato uno degli artefici della sua promozione e valorizzazione”. “Un opuscolo a beneficio del territorio che fornice un senso unico di ispirazione e di riflessione sulle storie e sulle emozioni che ogni artista ha voluto condividere con noi – prosegue Valerio – Formia è e rimarrà sempre un luogo innovativo, aperto all’arte, alla cultura e al turismo, pronto ad accogliere con calore e interesse ogni iniziativa che promuova la bellezza e la creatività”.

“La rassegna è un percorso di scoperta, riflessione e condivisione, un invito a esplorare nuove prospettive d’arte e a immergersi nell’universo creativo che ci circonda – spiega l’assessore alla Cultura Luigia Bonelli – Un catalogo che raccoglie immagini e presentazioni di tutte le mostre ospitate al Punto IAT, a conferma di un anno di straordinaria ed intensa attività culturale. Sono onorata di aver potuto presenziare alla maggior parte dei vernissage coinvolgendo molte scuole per un impegno costante e continuo finalizzato ad avvicinare i più giovani all’arte. Un augurio a tutti di una buona lettura attraverso un viaggio emozionale sulle immagini e le storie”.

“Nelle mostre si sono sviluppate diverse forme di arte dando spazio anche alle nuove generazioni interessando anche il mondo del fumetto e delle installazioni molto speciali che danno un elevato valore alla città – commenta il funzionario regionale del Punto IAT, Ambrogio Sparagna – Questo spazio all’interno del Comune che accoglie tutte queste persone è nato sotto un vero spirito di comunione, un centro di aggregazione e socializzazione accogliente e caloroso, che ha visto arrivare anche moltissimi turisti stranieri venuti a Formia. Nella Regione Lazio non c’è uno spazio cosi”.