Formia, prima edizione del Premio Nazionale Maurizio Mattei

Mercoledì 7 settembre 2022 a partire dalle ore 18.00 all’interno dell’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia si terrà la prima edizione del Premio Nazionale Maurizio Mattei.

Il Premio Maurizio Mattei fortemente voluto dal consiglio direttivo della Sezione AIA di Formia ed approvato dal Comitato Nazionale dell’associazione nasce per omaggiare la memoria di una persona dall’alto profilo tecnico ed umano scomparsa nel febbraio 2021. Mattei si è infatti sempre distinto sia come arbitro sia come dirigente impegnandosi per la formazione e la crescita di tante giovani leve, è indelebile nei ricordi degli associati formiani l’incontro che nel novembre del 2008 l’ha visto come relatore e che ha permesso a tanti giovani arbitri di lavorare maggiormente sulla propria formazione tecnica.

Questa sua assiduità a livello dirigenziale è stata anche fonte d’ispirazione per la scelta dei criteri con cui individuare la persona da premiare. Il premio Maurizio Mattei verrà infatti conferito ogni anno ad un dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri che si è maggiormente distinto nello svolgimento del suo ruolo nella stagione sportiva precedente. Il Presidente della Sezione di Formia Vincenzo Marino si dice onorato di essere riuscito ad istituire un premio dedicato alla memoria di Mattei cosicché il ricordo del suo lavoro possa essere tramandato nel tempo e possa essere d’ispirazione per tutti coloro che si affacciano per la prima volta all’interno dell’associazione. Mattei – ha concluso il presidente Marino – ha dato sempre lustro al mondo arbitrale dirigendo importanti partite del campionato di Serie A e ricoprendo brillantemente vari ruoli a livello dirigenziale tra cui anche il designatore degli arbitri del massimo campionato di calcio italiano.

Infine a rendere ancora più speciale questa prima edizione del Premio Maurizio Mattei è la partecipazione alla serata di numerosi arbitri, assistenti arbitrali e dirigenti di livello nazionale e internazionale.