Formia, riapre l’ufficio postale di via Vitruvio

Roma, 29 febbraio 2024 – Poste Italiane comunica che, oggi giovedì 29 febbraio, ha riaperto al pubblico, nella sua sede storica, l’ufficio postale di via Vitruvio, 73, a Formia.

L’ufficio era stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria finalizzato al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza negli uffici postali con particolare attenzione agli interventi orientati al rispetto dell’ambiente e al risparmio energetico.

Tra le opere principali per il miglioramento del confort sono stati realizzati due nuovi impianti: quello di climatizzazione ad alta tecnologia e l’installazione delle lampade di illuminazione al Led.

Il nuovo impianto di climatizzazione a servizio dell’ufficio postale di Via Vitruvio, a Formia, infatti, oltre all’ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consente una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica.

Anche l’impianto di illuminazione, che fa parte del “Progetto Led”, è stato sostituito con delle attuali lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso impatto energetico, che oltre a essere funzionali alla sostenibilità ambientale, sono stati progettati per favorire comfort visivo in ogni parte dell’ufficio, consentendo l’abbattimento dei consumi di energia elettrica di circa il 50% e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti.

Grande attenzione anche per la sicurezza, infatti, la sede di Via Vitruvio è dotata di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Roma, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine; inoltre, il sistema antirapina “roller cash” gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

Nella sede di Via Vitruvio sono presenti 7 sportelli polifunzionali a disposizione dei cittadini e 3 saleconsulenza. Disponibile anche lo sportello ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

Nella sede è operativo anche il corner “Punto Poste Casa & Famiglia” dove i cittadini possono trovare l’intera offerta di prodotti e servizi che Poste Italiane mette loro a disposizione, come l’offerta luce e gas di “Poste Energia”, la polizza RCA Poste Guidare Sicuri per assicurare l’auto, il piano telefonico PosteMobile Casa, disponibile anche nella versione con Fibra ultraveloce, oppure attivare, sostituire o ricaricare una SIM.

L’ufficio postale di Formia centro osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabatofino alle ore 12.35.