Formia, richiesta del sindaco Gianluca Taddeo di ampliamento orario della operatività dell’ambulanza da H12 A H24

Ampliare con urgenza l’orario della operatività dell’ambulanza da H12 a H24. E’ questa la richiesta che il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha inoltrato al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al Direttore generale dell’Asl di Latina, la dottoressa Sabrina Cenciarelli ed al Direttore generale Ares 118, dottor Narciso Mostarda. Il primo cittadino, che ha messo il tema sanità tra le priorità del suo impegno politico, fa presente ai destinatari della missiva che l’ospedale di Formia è un Dea di I livello e raccoglie un importante e rilevante bacino di utenza proveniente da molti ed estesi Comuni vicini. Attualmente il servizio di emergenza-urgenza territoriale nel Comune di Formia è coperto da due sole ambulanze, di cui una operativa H24 e l’altra operativa H12. “Tuttavia, con la stagione estiva ed il conseguente aumento delle presenze turistiche, le già quotidiane ed ordinarie criticità, più volte rappresentate, anche con una nota di luglio 2023 al presidente Rocca – scrive il sindaco Taddeo – si acuiscono in modo esponenziale creando situazioni di grave disagio che mettono seriamente a repentaglio gli interventi di salvaguardia della salute dei cittadini ed utenti”. Situazioni note al primo cittadino che, anche in qualità di autorità sanitaria del territorio, si relaziona costantemente con il personale direttivo medico dell’ospedale Dono Svizzero. Da qui il sollecito del primo cittadino al Governatore del Lazio ed ai vertici Asl: “In considerazione della peculiarità del Comune di Formia, con il suo territorio esteso ed articolato in varie piccole frazioni, nonché per la sua nota vocazione turistica, si ritiene necessario ed urgente l’ampliamento dell’orario di operatività delle ambulanze di soccorso da H12 a H24 per tutti i singoli giorni della settimana”. Il sindaco Taddeo ci tiene ad aggiungere nella nota: “Non può essere sottovalutato il fatto che un importante indicatore della performance del soccorso sanitario pre-ospedaliero è rappresentato proprio dal tempo di arrivo dell’ambulanza nel luogo dell’evento; è ovvio che con un solo mezzo a disposizione di notte, c’è il rischio di dover far intervenire ambulanza lontane circa 30km dal Comune di Formia, con inevitabile compromissione dell’efficacia del soccorso e, dunque, con inevitabili effetti negativi se non addirittura nefasti. E’ di ogni evidenza come il potenziamento del servizio H24 tutti i giorni sia pienamente rispondente alle esigenze del territorio poiché consentirà di garantire un intervento e una presa in carico delle emergenze-urgenze sempre più puntuale, con interventi a domicilio e in strada e con il conseguente trasporto presso le strutture sanitarie idonee”. Una richiesta del sindaco “dettata esclusivamente dalla urgente necessità di offrire la doverosa sicurezza di soccorsi a cittadini e visitatori, in un territorio densamente abitato e con una situazione infrastrutturale complessa”.