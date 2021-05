Il 5 maggio 2021, in Formia, i carabinieri della locale stazione, a conclusione di specifica attività d’indagine, hanno deferito all’a.g. cinque persone, che sono stati identificati in alcuni di quelli che hanno preso parte alla rissa avvenuta il 2 maggio u.s. in Formia largo paone, terminata con la fuga dei partecipanti al sopraggiungere di una pattuglia dell’arma.

Per le persone denunciate, l’arma di Formia inoltrera’ richiesta di emissione del daspo urbano.