Formia, ruba vestiti in via Vitruvio: denunciato

I militari del Comando Stazione Carabinieri di Formia (LT) in data 21.06.2024 hanno deferito in s.l. un uomo cl. 93 S.H. le sue iniziali, di nazionalità indiana e residente in Toscana, per il reato di furto aggravato.

In particolare il reo, in più circostanze (due nel novembre 2023 e per ultimo recentemente), si è reso protagonista di tre distinti furti commessi con violenza sulle cose all’interno di una nota attività commerciale di vendita di abbigliamento nella cittadina formiana. Il valore complessivo della merce asportata – rispondente a capi di vestiario di nota e pregiata etichetta – era pari al costo di 1.400 euro, che l’uomo abilmente sottraeva dagli scaffali nelle ore di punta, approfittando della distrazione dei commessi impegnati con i propri clienti. Il personale dell’Arma identificava compiutamente il soggetto lo scorso 18 giugno, allorquando veniva sorpreso all’interno di un’ulteriore attività commerciale della centrale Via Vitruvio e, prima che potesse compiere altri delitti della stessa specie per il quale si è proceduto, veniva segnalato alla competente Autorità Giudiziaria di Cassino per i reati previsti e punibili ai sensi degli artt. 624 e 625 del codice penale, non mancando di proporre nei suoi riguardi un allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio per anni tre, ora al vaglio della competente Autorità amministrativa. L’intervento svolto dalla Benemerita rappresenta il costante impegno delle Forze dell’Ordine nella lotta ai reati contro il patrimonio in difesa della comunità locale per il contrasto al fenomeno dei furti.