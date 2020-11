Nella nottata tra il 28 e il 29 novembre 2020, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia di Formia, finalizzato a contrastare reati in genere hanno tratto in arresto B.A. classe 1977, residente a Minturno, frazione Scauri, disoccupato, gravato da precedenti di polizia, poiché sorpreso a cedere 2,7 gr. di cocaina a L.M., classe 1995, residente a Gaeta, disoccupato, incensurato, poi segnalato alla competente Prefettura per i fatti suindicati. A seguito della successiva perquisizione domiciliare nei confronti di B.A. è stato rinvenuto materiale utile per il confezionamento di stupefacente e la somma contante di 500 €, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso dello stesso servizio coordinato sono stati denunciati a piede libero: