Francesco Totti indagato, rischia dai 2 ai 5 anni di reclusione: il motivo

Bruttissimo periodo per il “pupone” nazionale. L’ex numero 10 della Roma ora rischia da 2 fino a 5 anni di reclusione: il motivo

Non è certo un bel periodo per l’ex attaccante della Roma Francesco Totti. Non ha fatto in tempo a superare la bufera e la pioggia di accuse dopo la fine del matrimonio con la showgirl Ilary Blasi che ora un’altra tempesta si abbatte su di lui. La procura di Roma, infatti, ha aperto un’indagine e l’ex giocatore rischia dai 2 ai 5 anni di reclusione.

Tutto è partito da alcune accuse arrivate dalla ex moglie e dai suoi legali ma non ha nulla a che vedere con il presunto abbandono di Isabel, la figlia di 8 anni lasciata in casa sola lo scorso anno. Totti ora si troverebbe nei guai per ragioni del tutto diverse e a breve dovrà chiarire la sua posizione.

Nessuno avrebbe mai immaginato un retroscena tanto triste dopo un matrimonio durato circa 20 anni e che ha fatto sognare l’Italia intera. Ma tanto intensa è stata l’unione tra il calciatore e Ilary Blasi, tanto dolorosa e feroce è stato il finale. E il peggio, per l’ex numero 10, potrebbe ancora arrivare.

Francesco Totti indagato: ecco cosa è successo

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sull’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti. Tutto sarebbe partito da alcune accuse provenienti dalla ex moglie Ilary Blasi che avrebbero portato poi a scoprire un vero e proprio “vaso di pandora”. L’ex calciatore rischia fino a 5 anni di reclusione.

A darne notizia è stato il quotidiano La Verità. Francesco Totti è indagato per omessa dichiarazione dei redditi e dovrà chiarire la sua posizione davanti agli inquirenti tra qualche giorno, dopo il ponte dell’Immacolata. Le indagini sono partite in seguito alle accuse di Ilary Blasi, ex moglie del numero 10.

Blasi ha accusato l’ex marito di aver sperperato, negli anni, un mucchio di soldi al tavolo da gioco e di avere diversi conti esteri. Da qui è partita l’indagine della Guardia di Finanza. Sono state scoperte anche alcune apparizioni pubblicitarie per il cui pagamento Totti non aveva aperto apposita partita Iva. A quanto pare si tratterebbe di un debito di poche migliaia di euro che però tra sanzioni e interessi sarebbe arrivato fino a duecentomila. Il “pupone” nazionale, in ogni caso, ha già versato quanto richiesto ma la Procura ha comunque aperto un’inchiesta.

Infatti i legali i Ilari Blasi hanno accusato Totti di omissioni gravissime: l’ex giocatore, a quanto pare, avrebbe omesso nell’autocertificazione iniziale tutte le carte di credito e tutti i conti correnti a lui intestati o cointestati. La Guardia di Finanza, tuttavia, si è concentrata soprattutto sulle pubblicità e sulla società di Totti, la Number Ten che nel 2021 e nel 2022, avrebbe ricevuto 2.356.000 euro. E avrebbe dato a lui 313 mila euro. Due milioni erano rimasti in cassa

Si va, invece, verso l’archiviazione per l’accusa di abbandono di minore nei confronti della figlia Isabel. I fatti risalgono al maggio del 2023 e la bambina di 8 anni sarebbe stata lasciata in casa con i figli di Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti. Da quanto emerso, tuttavia, i tre minori non erano soli ma sotto la supervisione della portinaia dello stabile. Almeno su questo fronte il numero 10 è salvo!