Frasi auguri di Buon Natale: le più belle da inviare su Whatsapp o scrivere su un biglietto

Ecco alcuni consigli sulle frasi di auguri da inviare su WhatsApp o da scrivere sui biglietti per dire “Buon Natale” senza suonare troppo stereotipati.

A Natale si è soliti contattare tutte le persone a cui si vuol bene o con cui si è in rapporto per degli auguri: una tradizione bella ma al contempo anche un po’ tediosa, specie per chi ha poca fantasia o scarsa ispirazione. Il problema principale è quello di evitare le formule troppo banali e inflazionate, cercando un tono adatto all’interlocutore.

Non c’è nulla di così complicato, almeno all’apparenza, nell’augurare Buon Natale, eppure tantissime persone si bloccano spaventate o imbarazzate. Ciascuno di noi vorrebbe che i propri auguri comunichino sincerità e calore, e che siano personalizzati. E trovare le parole giuste, calibrate nel tono e adatte al referente, può risultare complicato.

In altri casi, si vorrebbe poter essere originali o profondi, sia nei messaggi inviati tramite WhatsApp che negli auguri di Buon Natale scritti sui biglietti che accompagnano i regali… Ma come si fa a esprimere sentimenti sinceri, non scontati e chiari in poche righe?

Per supportare chi ha poca ispirazione o poca confidenza con la parola scritta, ecco alcune frasi standard applicabili a diversi contesti e referenti. Idee da poter sfruttare per degli auguri di buon Natale calibrati in base al tono che si vorrebbe esprimere.

Frasi di auguri di Buon Natale per diverse occasioni e toni

Partiamo da una formula classica, adatta a referenti con cui non si ha troppa confidenza ma che non suoni troppo fredda o formale. Gli auguri potrebbero essere modulati intorno a questa frase tipo: “Buon Natale! Che la magia di questa festa riempia il tuo cuore di gioia e serenità“. Per auguri di Buon Natale più affettuosi, si potrebbe invece scrivere: “Auguro a te e a tutte le persone a cui vuoi bene un Natale pieno di amore, sorrisi e momenti indimenticabili!“.

Qualora si volesse optare per qualcosa di più semplice e diretto? Nessun problema, è sufficiente andare subito al sodo con un “Tanti auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo!“. Per un amico caro, il messaggio giusto potrebbe suonare più o meno così: “Buon Natale! Questo è il mio augurio sincero, per te che mi sei caro: spero che in queste Feste tu possa trascorrere giornate felici“.

Per un tono più formale, il messaggio potrebbe essere: “I miei migliori auguri di un sereno Natale e di un prospero anno nuovo“. Se invece si preferisce un tono più religioso, l’augurio potrebbe suonare così: “In questo Natale, che la fede e la speranza illuminino il tuo cammino. Buone feste e che Dio ti benedica“.

Chi vorrà scegliere un tono romantico potrebbe scegliere qualcosa del tipo: “Sarà un Natale speciale perché il mio cuore non è mai stato così pieno d’amore, e spero che possa essere lo stesso per te. Buon Natale, amore mio“.

L’augurio può essere anche spiritoso (“Buon Natale! Non esagerare con i dolci… lasciane qualcuno a Babbo Natale!“), nostalgico (“Anche se siamo lontani, ti mando un abbraccio caloroso e tanti auguri di Buon Natale“) ed empatico (“In questo periodo speciale, ti auguro tanta serenità e il calore degli affetti più cari. Buon Natale!“). L’importante è che l’augurio arrivi a destinazione e che comunichi vicinanza e sincerità!