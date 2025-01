Frecciarossa, finalmente torna il collegamento tanto atteso dagli italiani: a partire dal 1° aprile

Dopo una lunghissima attesa, torna a funzionare un collegamento chiave dell’offerta Frecciarossa: l’annuncio.

Gli ultimi mesi hanno messo a dura prova i viaggiatori italiani: ritardi, guasti, soppressioni di corse e scioperi hanno reso i viaggi in treno, a breve, media o lunga percorrenza, particolarmente disagevoli. Per il ministro dei trasporti i disagi sono dovuti alla misteriosa azione di sabotatori e, in parte, ai tanti cantieri aperti sulla rete ferroviaria.

In effetti, grazie ai fondi del PNRR, ci sono oltre mille cantieri in corso su tutta la rete ferroviaria nazionale. Il che, ovviamente, crea un po’ di problemi al normale traffico. Per il resto, a rallentare o fermare del tutto il movimento dei treni, veloci, regionali o intercity, sono tutti i limiti mai risolti di cui soffre l’infrastruttura ferroviaria.

Frecciarossa: si riapre la tratta, ecco quando

L’affidabilità delle infrastrutture è scarsa. Inoltre, il materiale rotabile è obsoleto o poco funzionale… Oltre ai lavori in corso, dunque, ci sono tanti altri problemi da affrontare. La buona notizia è che alcuni di questi lavori sono finalmente conclusi e presto l’utenza potrà sfruttare nuove tratte da anni interdette.

Un caso coinvolge anche una linea di alta velocità. Il treno Frecciarossa, dopo una lunga sospensione, tornerà per esempio a collegare due città molto importanti.

Si tratta del Frecciarossa Milano-Parigi che tornerà finalmente in servizio dal primo aprile 2025. Trenitalia ha annunciato il ripristino delle corse giornaliere, che però saranno solo due. La tratta, interrotta circa due anni fa a causa di una frana, sembrava ormai destinata a restare bloccata per tanto altro tempo. Il problema era la liberazione del traforo ferroviario del Frejus, situato tra il Piemonte e la Francia.

Ora, con la riapertura prevista a metà marzo, i collegamenti potranno riprendere. E, in circa sette ore, con partenze giornaliere da Milano alle 6:25 e alle 15:53, i viaggiatori potranno raggiungere la capitale della Francia. Da Parigi a Milano, invece, i treni partiranno alle 7:30 e alle 15:20.

Lungo il percorso, il Frecciarossa effettuerà alcune fermate in città importanti come Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino. Quanto all’esborso previsto per il biglietto, il prezzo varia come al solito per tutti i Frecciarossa a seconda della classe scelta. La tariffa più economica parte da 35 euro, se si prenota con largo anticipo. Mentre per la classe Executive si parte da circa 199 euro.