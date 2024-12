Freezer, come sbrinarlo velocemente: 3 trucchi per non aspettare che si scongeli da solo

I sistemi più rapidi per risolvere il problema del freezer intasato di ghiaccio. Si trova la soluzione senza compromettere la funzionalità del frigorifero.

A casa gli impegni quotidiani di piccola manutenzione degli elettrodomestici non mancano mai. Questi piccoli interventi alla portata di chiunque non sono banali, ma garantiscono la funzionalità e la durata degli apparecchi di casa. Particolate attenzione per esempio va posta al frigorifero. È uno degli elettrodomestici casalinghi più importanti, decisivo per la conservazione del cibo.

Proprio per la sua funzione pulizia e igiene sono necessarie. Così come una corretta regolazione delle temperature impostate o la maniera adeguata di riporre gli alimenti al suo interno. Anche dal punto di vista dei consumi una manutenzione periodica consente una riduzione delle spese con un utilizzo inferiore di energia elettrica.

Freezer, come eliminare il ghiaccio in eccesso al suo interno

Una dei problemi che più influisce negativamente sul funzionamento del frigo e in particolare del freezer, la sezione preposta alla conservazione a basse temperature dei cibi. Una delle problematiche più comuni nei freezer è la formazione di ghiaccio in eccesso al punto da diminuire lo spazio utilizzabile.

Ma non è solo una questione di spazio, una formazione di ghiaccio eccessiva significa anche consumi maggiori in termini di energia elettrica. Quindi l’eliminazione del ghiaccio diventa una procedura molto importante. La procedure da seguire per risolvere il problema è abbastanza importante e con dei semplici trucchi si possono anche ridurre i tempi del lavoro.

I passaggi sono pochi. Prima cosa togliere tutti gli alimenti dal freezer e riporli in una borsa termica. Poi spegnere il frigo o staccare l”alimentazione, facendo attenzione a non aprire l’elettrodomestico e disperdere il freddo. Ora l’intervento principale: lo scioglimento del ghiaccio. Un consiglio pratico è di non intervenire con strumenti metallici, possono causare danni irreparabili alle pareti del freezer e rendere il frigo inutilizzabile.

Per accelerare lo scioglimento del ghiaccio i metodi migliori sono tre, tutti efficaci e semplici da eseguire. Si può mettere un contenitore con dell’acqua molto calda all’interno, chiudere lo sportello e cambiare l’acqua quando si raffredda. Oppure si possono utilizzare di panni caldi da applicare sulla superfice ghiacciata. Infine dà buoni risultati anche un asciugacapelli con aria calda. Importante evitare danni alle pareti.

Questi sistemi liberano il freezer dal ghiaccio in tempi rapidi e dopo infatti non serve che raccogliere il ghiaccio allentato, asciugare l’acqua che si forma con la sbrinatura e pulire le pareti interne con acqua e bicarbonato, o aceto. Dopodiché basta riaccendere l’elettrodomestico e riporre all’interno del freezer i cibi.