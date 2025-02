Friggitrice ad aria, l’errore che tutti commettiamo: mai metterci questi alimenti

Crediamo che possiamo mettere qualsiasi ingrediente all’interno della friggitrice ad aria ma non è assolutamente così. Scopriamo cosa dobbiamo evitare!

In casa, negli ultimi anni, sono aumentate in modo esponenziale le persone che hanno acquistato una friggitrice ad aria. Viene utilizzata per qualsiasi tipo di ingrediente ma non è assolutamente la scelta corretta che dobbiamo fare. Ci sono, infatti, alcuni cibi che è bene non mettere al suo interno. Adesso siamo certi che ti starai chiedendo quali sono.

Andiamo a scoprire la lista che a dire la verità non è neanche troppo corta. Prendi nota e fai attenzione la prossima volta che ti metti in cucina e decidi che cosa utilizzare.

Friggitrice ad aria, attenzione se metti questi alimenti

Solamente qualche anno addietro era un elettrodomestico completamente sconosciuto ma negli ultimi anni è diventata praticamente viralissima! E’ stata inventata, per chi non lo sapesse, nel 2005 dall’olandese Fred van der Weij ed è ottima alternativa al forno che ci permette di non utilizzare olio o burro per “friggere”.

Noi crediamo che ci si possono mettere al suo interno tutti gli alimenti ma questo non è assolutamente corretto ma lo abbiamo fatto quasi sicuramente tutti. Iniziamo con i broccoli. Sai che non possiamo metterli in friggitrice ad aria perché hanno bisogno di un liquido per cuocere e senza, a causa delle alte temperature possono polverizzarsi.

Meglio utilizzare i metodi che conosciamo. Passiamo al secondo alimento. Parliamo delle verdure fresche a foglia. Possono diventare poco appetitose, parliamo di spinaci, bieta o cavolo. Se, al contrario, sono prodotti congelati, possiamo inserirli perché rimarranno croccanti grazie all’umidità. Passiamo al terzo alimento. Il formaggio.

Una bella fetta di scamorza alla piastra è buonissima ma in friggitrice ad aria potrebbe sciogliersi e depositarsi sul fondo creando un vero e proprio disastro. Quarto alimento che non possiamo inserire. Pasta, riso e cibi cotti nei liquidi. Tutto quello che si cuoce in liquidi non possiamo metterlo al suo interno per via di come funziona proprio la friggitrice ad aria.

Ultimo alimento che non possiamo cuocere. L’arrosto. Un pezzo di carne particolarmente grande non si presta a questa cottura. Molto meglio utilizzarlo per cuocere parti più piccole. Come avete visto sono cibi molto comuni che probabilmente abbiamo inserito nella nostra friggitrice ad aria anche noi senza avere successo quando abbiamo portato il piatto in tavola!

Ricordiamoci anche che è bene non inserire al suo interno tutti quegli alimenti che sono a strati perché non si riscalderebbero in modo perfetto. Quindi la prossima volta che devi mettere qualcosa nella friggitrice ad aria pensaci bene!