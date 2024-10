Fuga romantica autunnale in Costiera? Sì grazie

Patrimonio dell’Unesco e ispiratrice di grandi scrittori come Giovanni Boccaccio, Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia, la Costiera Amalfitana, se visitata in alta stagione non riesce ad offrire il meglio di sè. In fondo, non piace a nessuno dover dividere la bellezza! Ecco che, allora, fuggiti i turisti e diradato il traffico della stagione di punta, la Costiera, in autunno, si veste di un fascino esclusivo e poetico, adatto ad una vacanza romantica, anche breve. I comuni della Costiera Amalfitana sono pochi: Amalfi Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare, ma, in estate, anche solo passare da uno all’altro può trasformarsi in un incubo fatto di traffico e parcheggi impossibili da trovare.Al contrario, scegliere l’autunno per una mini vacanza in Costiera, offre la possibilità di vedere più posti, godendone appieno, in meno giorni. Ecco perchè questo angolo di paradiso si trasforma nella destinazione ideale per una fuga romantica autunnale per chi abita a Napoli o per chi a Napoli è in vacanza o ci può arrivare in treno o in aereo. Sì, perchè arrivare in Costiera da Napoli è davvero comodo ed economico. La prima scelta è la circumvesuviana, che porta a Sorrento direttamente dal centro città. Se si arriva con l’aereo, poi, non mancano le navette da Capodichino ai paesi della costiera. Se si sceglie una vacanza autunnale, però, la possibilità dell’auto non è esclusa: l’importante è accertarsi che il proprio hotel abbia un parcheggio privato.Ma, se arrivare da Napoli è comodo e veloce, una volta arrivati lì è bene organizzare la scoperta al meglio per non perdere nemmeno un centimetro di questa meraviglia bagnata dal mare. Leggere i racconti ed i consigli pubblicati su Costieraamalfitana.com, il portale ormai divenuto punto di riferimento per chi organizza un viaggio in Costiera, prima di partire e durante la permanenza, sarà come avere una guida del posto in carne ed ossa!

Senza il caldo afoso e la folla di turisti, sarà più piacevole assaporare le bontà enogastronomiche locali, conoscere l’artigianato del posto e godere delle bellezze paesaggistiche e culturali, come Duomo di Amalfi, il Fiordo di Furore, le boutique di Positano e il Museo del Corallo di Ravello.Relax e pace saranno massimi se si ha la fortuna di trovare giornate di sole con temperature ancora miti, cose poi non tanto rare in autunno. Un vino locale ed un tramonto su una delle tante terrazze panoramiche della Costiera aggiungeranno una bella dose di poesia e, i meno romantici apprezzeranno anche i prezzi, più contenuti, della bassa stagione!