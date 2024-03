Fuggono all’alt dei Carabinieri, inseguiti per 25km: arrestati madre e figlio

Nella serata del 19.03.2024, in Aprilia (LT) Via Grecia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM del Reparto Territoriale di Aprilia (LT), nel corso di pattugliamento delle aree periferiche del territorio comunale, intimavano l’alt ad un’autovettura, il cui conducente non ottemperando all’ordine di fermarsi tentava la fuga. Ne scaturiva un lunghissimo inseguimento, protrattosi per circa 25 KM, con vari tentativi di speronamento della gazzella dell’Arma, conclusosi nel comune di Pomezia (RM), dopo aver attraversato anche il territorio del Comune di Ardea (RM), ove, grazie anche al coordinamento con la Centrale Operativa di quel Comando di Compagnia e di alcune pattuglie dell’Arma sopraggiunte, l’autovettura in fuga veniva bloccata dai militari della Sezione Radiomobile di Aprilia. A seguito di perquisizione dell’autoveicolo, venivano rinvenuti 20 sacchetti di vernice tipo “quarzolite tonachino”, appena trafugati da un cantiere edile del Comune di Aprilia. I due soggetti, rispettivamente figlio e madre, un uomo di 35 anni e una donna di 60 anni, venivano tratti in arresto, come disposto dall’ Autorità Giudiziaria, e condotti presso la Casa Circondariale di Velletri e Rebibbia.