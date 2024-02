Furto aggravato, violenza privata e lesioni personali aggravate, carcere per un 44enne

In data odierna, a Formia (LT), i Carabinieri della locale Stazione coadiuvati da personale del N.O.RM. – Sez. Radiomobile e della Tenenza Carabinieri di Gaeta (LT), hanno dato esecuzione al Provvedimento di Esecuzione di Pene Concorrenti nei confronti di un condannato in stato di libertà e contestuale Ordine di Esecuzione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nei confronti di un 44enne rumeno che ha riportato numerose condanne con alias diversi sul territorio nazionale cumulando una pena di anni 4 mesi 3 e giorni 14 di reclusione per i reati furto di aggravato, violenza privata, lesioni personali aggravate, estorsione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino.