Furto di biciclette, arrestato 37enne

Nel pomeriggio del 7 agosto a Terracina, i militari del NORM di Terracina e Fondi traevano in arresto un 37enne straniero, già conosciuto dalle forze dell’ordine, poichè dal controllo effettuato sull’autovettura con cui viaggiava, veniva trovato in possesso di tre biciclette di cui due elettriche ed un monopattino elettrico, ed attrezzature da scasso il tutto celato sotto una coperta.

Presso l’abitazione di un’altro straniero, 42enne abitante a Fondi, denunciato per il medesimo reato, il quale viaggiava con l’arrestato, veniva altressì rinvenuta un’altra bici elettrica ed una batteria per bici , su cui sono tutt’ora indagini per risalire ai proprietari. L’arrestato è stato temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato nella mattinata del 9 agosto 2022.

Parte della refurtiva è stata già restituita agli aventi diritto.