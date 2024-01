Furto in abitazione, individuato ed arrestato l’autore

Nella notte scorsa a San Felice Circeo (LT), i carabinieri del NOR -Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, in collaborazione con la locale Stazione, traevano in arresto nella fragranza del reato di furto un cittadino italiano classe 73, ivi residente.

Il predetto, dopo un furto consumato all’interno di una abitazione, sulla scorta di una immediata ricostruzione dell’evento e grazie alle dichiarazioni rese da alcune persone, veniva individuato e bloccato dai militari operanti che lo trovavano ancora in possesso della refurtiva consistente in:

• 2 telefoni cellulari ;

• D ocumenti ;

• carte di credito.

La refurtiva, del valore di euro 300,00 circa, è stata restituita all’avente diritto.