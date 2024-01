Il 31 dicembre 2023 a Aprilia (LT), i Carabinieri della locale stazione, a seguito di attività di indagine, deferivano in stato di libertà per il reato di furto aggravato, un cittadino Marocchino classe 84, autore di furto nella notte del 07 dicembre 2023 in danno di una

farmacia di Aprilia (LT).