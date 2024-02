Furto in un’abitazione, in arresto 5 cittadini slavi

Nel corso della decorsa notta, in Aprilia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno proceduto, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Latina, all’arresto in flagranza di reato di 5 cittadini di etnia slava dimoranti a Campoverde (LT) gravemente indiziati di aver commesso un furto all’interno di un’abitazione ad Aprilia.

Le attività di indagini lampo, eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, coadiuvati dai colleghi del Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, si sono svolte nell’ambito delle investigazioni successive ad alcuni furti in abitazioni avvenuti in vari comuni della provincia di

Latina.

L’attività consentiva, oltre di trarre in arresto i responsabili, di restituire l’intera refurtiva, costituita da monili in oro, orologi e denaro contrante, alla vittima del fastidioso delitto.

Indagini in corso tendenti a verificare se gli arrestati sono responsabili di ulteriori furti commessi in provincia di Latina.

Il procedimento versa in fase cautelare, con la conseguenza che per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza.