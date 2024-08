Furto presso il cimitero monumentale inglese di Scauri

Durante la notte del 20 agosto u.s., in Scauri, si è verificato un furto all’interno del cimitero monumentale inglese di quella Via Appia. Ignoti si sono introdotti all’interno del magazzino mediante effrazione del cancello di entrata, asportando vari attrezzi utili alla manutenzione del cimitero. E’ intervenuta immediatamente una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Formia per i rilievi del caso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Scauri tese all’identificazione degli autori del furto.