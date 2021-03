Gadget promozionali: tra i più richiesti dalle aziende ci sono i portachiavi personalizzati

By

Le nuove strategie promozionali puntano soprattutto ai portachiavi personalizzati. Il marketing aziendale, ormai da tempo, ha intuito le potenzialità di questi oggetti pubblicitari, che possono garantire un’ottima diffusione del brand proprio grazie alla loro utilità.

L’importanza di questo gadget nel settore pubblicitario parte infatti da un assunto: tutti hanno bisogno di un portachiavi; dalla casa all’ufficio, questi oggetti sono ampiamente utilizzati e, grazie anche alla presenza di anelli rigidi e indeformabili, una volta agganciati, difficilmente vengono sostituiti.

I portachiavi personalizzati, quindi, fanno parte di quei gadget promozionali destinati a trovare spazio nel quotidiano. Hanno sempre dimensioni ridotte, fattore che li rende facilmente trasportabili ovunque, e sono realizzati con materiali duraturi – spesso in alluminio, talvolta in acciaio – per assicurare una pubblicità di lunga durata.

Ma un altro grande vantaggio associato ai portachiavi è la capacità di stupire, soprattutto se realizzati seguendo idee e caratteristiche in linea con una corretta strategia di marketing.





Le strategie di marketing per scegliere i portachiavi personalizzati

Le aziende che, per la loro attività promozionale, si affidano ai portachiavi personalizzati puntano soprattutto a scatenare nel consumatore l’effetto sorpresa.

Per farlo, danno fondo alla loro creatività in modo da selezionare portachiavi dalle caratteristiche insolite, imprevedibili o divertenti, con l’intento di lasciare il segno e assicurare al proprio brand un riscontro altamente memorabile. I portachiavi personalizzati creano infatti un legame emotivo con chi lo riceve, che di certo si rivelerà più propenso a tenerlo con sé e, all’occorrenza, a mostrarlo ad altri.

L’altra idea di marketing che negli anni si è rivelata vincente è quella di ordinare dei portachiavi che siano in qualche modo attinenti al ramo in cui operi l’attività. Ad esempio, un’azienda attiva nel settore dei vini potrebbe trovare un’ottima idea pubblicitaria distribuendo ai propri clienti un portachiavi con apri bottiglia, mentre una società operante nel campo dell’informatica, avrebbe un ottimo ritorno d’immagine pianificando la distribuzione di un portachiavi con USB e connettore micro USB.

Ci sono poi i portachiavi con foto, per una promozione più efficace di un’immagine o di un logo, e i portachiavi con incisione, articoli ampiamente personalizzabili ma allo stesso tempo di grande eleganza. Spazio poi ai portachiavi con porta pillole, ideali per la promozione di un ambulatorio o di un’attività a tema sanitario, e ai portachiavi multifunzione, che supportano efficacemente le strategie di marketing di quelle aziende operanti nel campo del fai da te.

Naturalmente, per scegliere il miglior portachiavi personalizzato, è fondamentale poter contare su un catalogo ricco di proposte, eventualmente puntando anche sull’ampia varietà di idee disponibili online.

Stampasi.it, ad esempio, è il portale che permette di ordinare portachiavi personalizzati di tutti i tipi direttamente sul web, definendo accuratamente forma, dettagli e rifiniture. Si può accedere alla perfezione dell’incisione con stampa laser, all’alta definizione dei disegni in quadricromia o alla precisione della tampografia, con un risultato che garantisce sempre il meglio in fatto di qualità.





Portachiavi personalizzati: i vantaggi dei prodotti di qualità

Non serve specificare che l’eccellenza, in un oggetto realizzato a fini promozionali, è un requisito imprescindibile, non solo perché fa sì che il portachiavi e la stampa possano durare a lungo, ma anche perché fornisce al cliente l’idea di un’azienda attenta ai dettagli.

I gadget personalizzati, e in particolare i portachiavi, se di ottima qualità possono aiutare a definire efficacemente l’identità di un’azienda, assicurando una migliore riconoscibilità del brand e associandolo a un marchio di prestigio.

Ma tra gli altri aspetti che rendono i portachiavi tra i gadget più efficaci nella pianificazione di una promozione aziendale, c’è il fattore economico. Un portachiavi customizzato, con il logo e i recapiti di un’attività, rappresenta una forma di pubblicità dai costi contenuti, che può esser lanciata in qualsiasi contesto e può avere una durata considerevole. Il tutto con un gadget realizzato ad hoc e studiato sul target dei clienti, in grado quindi di comunicare un messaggio che punti dritto ai loro interessi.