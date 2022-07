Gaeta, 48^ edizione delle esercitazioni tecnico nautiche della Guardia di Finanza

Alla presenza dell’Ispettore per gli Istituti d’Istruzione – Gen.C.A. Sebastiano GALDINO, del Comandante della Legione Allievi di Bari, Gen.D. Giuseppe GERLI, del Comandante della Scuola Nautica di Gaeta e di numerose Autorità religiose, civili e militari, venerdì 1° luglio 2022 si è svolta la cerimonia di chiusura della 48a edizione delle “Esercitazioni Tecnico Nautiche” della Guardia di Finanza.

Le “Esercitazioni Tecnico Nautiche” rinnovano una tradizione che ha visto la prima edizione svolgersi nel 1929, quando nelle acque di Pola si sfidarono le imbarcazioni a vela ed a remi della Regia Marina e della Scuola Nautica della Regia Guardia di Finanza.

Nel 1948, nella nuova sede di Gaeta, ove la Scuola Nautica era stata riallocata al termine del secondo conflitto mondiale, la manifestazione assunse il nome di “Gare Nautiche” del Corpo per evolvere in quello odierno di “Esercitazioni Tecnico Nautiche”.

Da allora, il golfo di Gaeta è divenuto la cornice ideale per spettacoli di sano agonismo, in un clima di appassionata partecipazione di atleti e pubblico.

Le “Fiamme Gialle del mare”, anche in quest’occasione, hanno manifestato spirito di Corpo, entusiasmo ed orgoglio di appartenere alla Guardia di Finanza, valori che costituiscono per il “finanziere di mare” punti di riferimento costanti e strumenti indispensabili per svolgere i delicati compiti di tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e dell’Unione Europea demandati al Corpo, quale unica “Polizia del Mare”.

Nel corso di una solenne cerimonia svolta, come consuetudine, nel suggestivo sfondo della caserma “Bausan”, ubicata nel centro storico di Gaeta, sono stati premiati gli atleti provenienti da 18 Comandi Regionali o equiparati che, al termine di tre giorni di avvincenti competizioni nautiche, si sono contraddistinti nelle singole specialità, finalizzate all’approfondimento delle attitudini tecnico-nautiche tipiche della gente che opera sul mare, in particolare le discipline sportive sono state:

nuoto”“stilelibero–100mt”,

nuoto“granfondo”,

nuotopersalvamento“recuperodelmanichino”e“lanciodelsalvagente”,

regatavelica.

La manifestazione sportiva si è conclusa con la vittoria della rappresentativa del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza.

Nel corso della cerimonia, è stato consegnato al Magg. Simone Cristalli, Comandante del Pattugliatore Multiruolo “P.01 Monte Sperone” il Premio Speciale denominato “Preposto Marittimo – Memorial Generale Giovanni Greco.

Il “P.01 Monte Sperone”, in forza al Gruppo Aeronavale di Messina, il 18 febbraio 2022, intercettando via radio le comunicazioni di soccorso, si attivava immediatamente intervenendo, in tempo di notte, per prestare assistenza alla motonave di linea italiana “Euroferry Olympia”, il cui comandante aveva ordinato l’“abbandono nave” a causa di un disastroso incendio divampato a bordo, nelle acque al largo di Corfù. L’operazione di soccorso assicurava il salvataggio di 243 persone, costituendo un mirabile esempio di incondizionato altruismo, eccezionale determinazione ed esemplare perizia nautica, riscuotendo in Italia e all’estero unanime ammirazione e riconoscenza nei confronti della Guardia di Finanza.

Nel corso della cerimonia, nelle acque antistanti la batteria borbonica della Caserma Bausan, le vedette veloci “V.7005” e “V.810” hanno compiuto delle complesse manovre evolutive, nel rispetto dei canoni di sicurezza e alla massima velocità consentita, evidenziando la spiccata perizia marinaresca, le elevate capacità tecnico- professionali e il coraggio che connotano gli uomini e le donne del comparto navale del Corpo diuturnamente impegnati a difesa della legalità economico finanziaria in mare.

Con l’Ammaina Bandiera si è conclusa la 48a edizione delle “Esercitazioni Tecnico Nautiche” della Guardia di Finanza presso la Scuola Nautica di Gaeta.

