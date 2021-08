Gaeta, arrestato 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nel corso della mattinata di ieri, in Gaeta, loc. Serapo, i carabinieri della locale tenenza, nell’ambito di servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto un 33enne trovato in possesso di grami 56,00 di sostanza stupefacente tipo hashish, grammi 0,75 di marijuana e materiale vario atto al taglio e confezionamento della sostanza stupefacente, occultato il tutto in uno zainetto. L’arrestato è stato ristretto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per domani, cos’ come disposto dall’a.g.

Inoltre è stato segnalato all’autorità amministrativa un giovane trovato in compagnia dell’arrestato ed in possesso di grammi 1,80 di hashish.

Per l’arrestato e per un altro soggetto trovato in sua compagnia verrà richiesta l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno in quel comune per anni 3.